Después de que se conociera un documento de la Secretaría de Movilidad sobre un proyecto que pretendía ser radicado ante el Concejo de Bogotá en el 2020, el cual trataría de un aumento de hasta el 25 % en las tarifas de los parqueaderos que se fijaría de acuerdo con el estrato de la zona en la que estuviera ubicado, los habitantes de la capital comenzaron a cuestionarse sobre esta iniciativa.

(Lea también: Parqueaderos en Bogotá también suben de precio en 2023; alza haría que pocos los usen)

Este proyecto quedó plasmado en un documento público hace dos años, sin embargo, este 2022 salió de nuevo a la luz generando bastantes preguntas entre los conductores de la capital, por lo tanto, la Secretaría de Movilidad le confirmó a El Espectador que se trata de un estudio que hizo en ese entonces la cartera, pero que con la llegada de la pandemia se dejó atrás y se decidió no presentarlo ante el Concejo.

(Vea también: Bogotá ahora tendrá servicio de ‘valet parking’: Zona G, Usaquén y más zonas definidas)

Asimismo, recalcó en que es incorrecto afirmar que esta tasa adicional que se le cobraría a los parqueaderos en vía es una medida que va a implementar la Alcaldía, ya que es el “Concejo de Bogotá el que debe aprobar cualquier iniciativa relacionada con este caso puntual”.

El Distrito también agregó que este proyecto nunca se presentó ante el Concejo porque en su momento la prioridad era la contingencia por la pandemia del coronavirus.

“Esto no se presentó y no se va a presentar. El documento del estudio quedó para la consideración de las futuras alcaldías, quienes decidirán si presentarlo o no, pero en este caso esta administración no lo va a hacer”, indicó la Secretaría de Movilidad.