Mediante el Programa Federal de Experiencia Laboral Juvenil (FSWEP), el Gobierno de Canadá busca darles la primera experiencia laboral a muchos estudiantes que estén cursando o terminando sus labores académicas.

Esta es una campaña que se desarrollará por todo el país y contará con vacantes en áreas como administración, comunicación, psicología, finanzas, política y muchas más.

Cabe destacar que los estudiantes que sean contratados también ejercerán su función en lugares tales como granjas, oficinas, bodegas, plantas, entre otros, desarrollando labores que les permitan crecer profesionalmente.

La Comisión de Servicios Públicos de Canadá explica el programa acá:

👋 Hey hiring managers, it’s time to hire your students!

Hire new talent. Grow your workforce. Invest in the success of your department or agency.

Discover what #FSWEP has to offer! ⤵️https://t.co/RSNUrlYD0n pic.twitter.com/Kqc1d9UBuV

— Public Service Commission of Canada (@PSCofCanada) March 1, 2023