Nuris Morales, como se llama la mujer que se sintió estafada —según La FM— contó que fue a un cajero de la Caja Social ubicado en el centro comercial Metrocentro, en Barranquilla, y que de ahí le salieron los billetes falsos.

La mujer aseguró, de acuerdo con la emisora, que ella retiró un millón de pesos, y le salieron 20 billetes de 50.000 pesos de falsos con “el mismo serial y sin marca de agua”.

“Cuando me detengo en una tienda a pagar unos yogurts, la cajera me dice que el billete estaba falso. Le muestro otro y me dice lo mismo”, aseguró Morales, citada por el medio.