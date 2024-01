En septiembre del año pasado se conoció que la Operadora de Franquicias de Colombia S.A.S., encargada de Buffalo Wings, fue admitida para entrar en proceso de reorganización de emergencia. Deudas por 26.500 millones de pesos llevaron a la compañía a solicitar negociaciones para no hundirse.

La semana pasada, la Superintendencia de Sociedades indicó que Buffalo Wings deberá afrontar procesos ejecutivos por las deudas acumuladas. La marca debía negociar y presentar un acuerdo de reorganización, pero este requisito no se cumplió, dejándola en una posición comprometida.

Sin embargo, Buffalo Wings afirmó que había enviado a la Supersociedades una solicitud de suspensión del proceso que, presuntamente, no fue tenida en cuenta.

Juan Camilo Robledo, representante legal y gerente de Buffalo Wings explicó la situación actual de la cadena de alitas en La República: “Nosotros pasamos la solicitud de suspender el proceso, pero no sé si en estas tres semanas la carta no la recibieron, pero por lo que leímos en el auto que salió el día de ayer, pues efectivamente no se da respuesta a esa solicitud”.

La marca señaló que espera que la Superintendencia prorrogue los plazos para que la cadena no tenga problemas adicionales y pueda pagar todas sus deudas. “Esperamos que se nos prorroguen, que la Superintendencia nos dé los días adicionales para terminar de conseguir el acuerdo. Buffalo Wings es capaz de salir adelante y de pagar todas sus deudas”, indicó Robledo en el citado medio.

De acuerdo con el representante de la marca, la mala noticia es que Buffalo Wings tendrá que cerrar tres locales debido a que no han cumplido con las metas de ventas que tenían trazados.

“Estamos en una fase de reestructuración y un adelgazamiento, pues hay tiendas que no han cumplido los objetivos que teníamos. Cerraremos aproximadamente tres puntos de venta adicionales y esperar a que la economía vaya reaccionando”, precisó Robledo.

Eso sí, el representante de la cadena comentó que tienen una buena relación con los arrendadores y que, según dijo, todos quieren seguir con el negocio. Además, aseguró que no le deben ni un peso a sus trabajadores, por lo que esperan reorganizarse y salir de la crisis.

