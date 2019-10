Luego de la firma de paz, la Superintendencia Financiera emitió la circular 005 de 2018 que indicaba el proceso en que los bancos podían vincular “como clientes, y ofrecer productos y servicios a los exintegrantes de las Farc que se hayan acogido a un proceso de reincorporación a la vida civil”.

No obstante, los bancos no han permitido que varias personas del partido Farc, incluyendo a aquellos que nunca hicieron parte de la extinta guerrillera, puedan abrir una cuenta, e incluso, los han presionado para cerrar las que tenían, aseguró Noticias Uno.

Esos fueron los casos de los candidatos al Concejo de Bogotá Margot Largo, víctima de las Farc, y Yeiron Valencia.

Ninguno de los dos fue combatientes de la guerrilla, por lo que no tiene antecedentes judiciales, y tampoco problemas financieros, señaló el noticiero. Aun así, le dijeron ellos al informativo, los bancos se han negado a prestarles sus servicios.

Incluso, en el caso de Valencia, el banco en la que tenía una cuenta personal le cambió las condiciones y le empezó a cobrar cosas que antes no le cobraban, dijo él en el medio. Cuando fue a la entidad, le dijeron que cerrara su cuenta y abriera otra, pero cuando solicitó una nueva, se la negaron.

“Me invitan a que cierre la cuenta y a que haga una nueva apertura para que pueda tener otras condiciones en el banco, las mismas condiciones anteriores, y ¡oh, sorpresa! Me dicen que estoy en una lista, una lista negra si se puede llamar, y que no me pueden abrir una cuenta bancaria nuevamente”, aseguró Valencia.