En diálogo exclusivo con dataiFX y Negocios Blu, desde la Convención Bancaria en Cartagena, Juan Carlos Mora, presidente de Bancolombia, se refirió a las fallas recientes en los canales de la entidad que han afectado a muchos colombianos.

“Lamentamos lo sucedido y entendemos que causamos dificultades a nuestros clientes y usuarios. Bancolombiaes parte del día a día de muchos, y queremos ofrecer disculpas por las complicaciones generadas”, señaló Mora.

Bancolombia: por qué se cayó la aplicación

El presidente del banco explicó que las fallas no estuvieron relacionadas con un ataque cibernético. “La realidad es que teníamos un mantenimiento programado entre la noche del domingo y el lunes. Ese mantenimiento tuvo dificultades, específicamente con el sistema operativo principal del banco en Medellín, lo que causó una indisponibilidad. Trasladamos la operación a Bogotá, pero desafortunadamente también hubo problemas allí. Parece que Murphy nos jugó una mala pasada”, afirmó.

“Dimos servicio operando desde Bogotá, pero experimentamos dificultades y no pudimos ofrecer un servicio completo. Nos demoramos más de lo habitual en resolverlo. La App, que es el canal más utilizado del banco, fue la que estuvo indisponible hasta hoy”, agregó Mora.

El problema fue solucionado en su totalidad este miércoles. “El martes solucionamos el problema en Medellín, regresamos en la noche y hoy hemos podido entregar un servicio normalizado. Sin embargo, algunas personas todavía experimentaron demoras debido a la alta carga de transacciones represadas”, explicó.

Presidente de Bancolombia se disculpa por fallas en la aplicación

Ante la compleja situación, el directivo ofreció una disculpa a los usuarios. “Primero, pedimos disculpas. Hay un equipo de Bancolombia trabajando intensamente, muchos de ellos sin dormir. Podemos garantizar que no ha habido problema con el dinero; está seguro. Fue un problema técnico que ya está resuelto. Además, cuando haya indisponibilidad de la App, hay otros canales disponibles como cajeros automáticos, la sucursal en Internet, tarjetas de débito o crédito y las oficinas”, manifestó Mora.

Finalmente, Mora advirtió sobre personas inescrupulosas que aprovechan estas situaciones. “Esas personas envían mensajes para engañar a los usuarios y obtener sus claves. Quiero ser enfático en que no deben entregar sus claves a través de esos mensajes. Tenemos un equipo que trabaja permanentemente y hacemos inversiones de más de $ 500.000 millones al año en la modernización de nuestros canales. Es una prioridad principal para nosotros, porque sabemos lo que les afecta a nuestros clientes”, concluyó Mora.

Más temprano, en este mismo evento, el superintendente financiero, César Ferrari, se refirió a estos inconvenientes presentados desde la entidad y calificó la situación de agobiante y confirmó el avance investigaciones.

“Es agobiante la situación por cual atraviesa un banco en particular, en este caso Bancolombia, pasó antes con Itaú, se logró superar. Seguimos investigando qué cosa es lo que está pasando, nos han asegurado que esto se va a recuperar prontamente y espero que así sea, en todo caso eso no impide que sigamos con nuestra línea de supervisión bancaria respecto a las cosas que deben no volver a ocurrir y eso implica de que se tomen medidas desde la banca que ha de ser supervisada por nosotros para que efectivamente estas cuestiones no se vuelvan a reproducir en el corto plazo”, aseveró.

