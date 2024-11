Este viernes, el Banco Caja Social informó a sus usuarios sobre problemas de intermitencia en sus canales virtuales, físicos y telefónicos, afectando la capacidad de realizar transacciones de manera normal. La entidad bancaria notificó a través de su página web: “Su Banco Amigo le informa que estamos presentando intermitencia en nuestros canales presenciales, telefónicos y virtuales. Estamos trabajando para restablecer nuestro servicio lo antes posible, agradecemos su comprensión”.

En redes sociales, el banco también se disculpó, señalando en X (anteriormente Twitter): “Ofrecemos disculpas por la inestabilidad que están presentando nuestros canales digitales. Estamos trabajando para estabilizar el servicio en el menor tiempo posible”.

La situación ha causado una evidente molestia entre los usuarios, quienes, similar en casos de otros bancos, reportaron inconvenientes desde horas de la mañana en un día crucial para realizar transacciones por ser quincena. Algunos clientes expresaron su preocupación en X: “¿Hay alguna hora estimada para restablecer el servicio? Algunos movimientos entre productos solo se pueden hacer de lunes a viernes, y es posible que nos quedemos sin plata este puente”.

Otro usuario cuestionó la capacidad de respuesta de la entidad: “He ido 3 veces y pregunté si no tenían plan de contingencia. Informaron que tampoco estaba funcionando el plan de contingencia. ¿Qué pasa con la gestión y los riesgos? ¿No tienen plan B? ¿O C? ¿O D?”.

Por culpa de sus llamadas intermitencias, estamos sin dinero, debo pagar unas cosas urgentes y si no las hago me pueden multar? y ustedes no van a pagar esa multa.

