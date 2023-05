(Vea también: Presidente de Avianca dijo por qué no dio vuelo a integración con Viva: “Se perdía dinero”)

Dada la no integración entre Avianca y Viva Air, esta última no tiene las variables financieras para poder funcionando en Colombia, por lo que ya anunció cese de operaciones en el país.

Sin embargo, en el marco del proceso, la Aeronáutica Civil volvió a referirse a algunas de las dudas recurrentes sobre lo que viene para el mercado del transporte aéreo de pasajeros y lo que ha sido el llamado de atención de otras aerolíneas: evitar que se presente monopolio en Colombia.

Dijo la Aeronáutica Civil que el mercado colombiano del transporte aéreo es robusto y sólido. Esto último sobre la base de que la demanda que tienen los pasajeros atrae a las aerolíneas a suplir los espacios de oferta cedidos por Viva Air, aerolínea a la que se le conoció que tiene muchas deudas.

Así mismo, la autoridad nacional dijo que el hecho de que Viva Air no vaya a operar en el país no quiere decir que no se vaya a responder por aquellos usuarios que se vieron afectados por el cese de operaciones: se hará cumplir las medidas de reparación y compensación.