Así lo señaló Gómez hace varios días en entrevista con La W, en donde se refirió a la situación que se vivió dentro del estadio de Rusia en el marco del partido de Colombia contra Japón, y que llevó a su salida de la aerolínea.

“Lo más importante para mí en este momento es mi esposa y amigos que venían con nosotros. No tengo ningún comentario con respecto a lo de la compañía, entiendo que hay un comunicado, me pondré en contacto al regreso de mis vacaciones con ellos para saber cuál es el canal regular a seguir. Yo lo que quiero es dejar el nombre claro mío, de las personas que me conocen y del país. Lo que sea estoy poniendo la cara”, sostuvo Gómez.

Luego de esto, el diario La República publicó este fin de semana Avianca asumirá los gastos relacionados con el despido de Gómez. En ese sentido, deberá calcular el pago de la liquidación correspondiente y también las cesantías que estén causadas hasta la fecha en la que se anunció el retiro de su empleado, como lo ordena la ley.

Avianca también se refirió al tema hace varios días y dijo que el despido de Gómez se produce porque “jugó con la dignidad del país” al ingerir licor en un lugar que no era permitido, y se violaron los principios de la aerolínea.