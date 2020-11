green

En septiembre pasado, Avianca informó que ya no necesitaría el préstamo inicial completo, cuyo monto ascendía a 370 millones de pesos, sino que necesitaría 240 millones. Esto quedará en el olvido este jueves por la decisión que anunciará la empresa en las próximas horas de no hacer uso de dicha financiación por parte de Colombia, la misma que desató tantas críticas.

El viceministro Londoño explicó que esto se da porque encontró otros agentes para lograr una financiación y recuperarse de la crisis que afronta.

“Con el crédito de Avianca, la respuesta es que no existe. La aerolínea ya se presentó al Tribunal de Quiebra en EE.UU. sin la Nación y nosotros no participamos en el proceso de reorganización; el juez lo aprobó sin los recursos de la Nación. Avianca ya está trabajando en su reorganización y no requirió ese crédito”, afirmó Londoño, en entrevista con La República.

Sumado a esto, el funcionario explicó que, luego del fallo del Tribunal de Cundinamarca, estaba frenada la posibilidad de que la Nación desembolsara dicho millonario préstamo y era la última opción que tenía Avianca. “Y no nos necesitaron”, enfatizó el funcionario.

Préstamo de Avianca: ¿qué pasará con el dinero?

Interrogado por ese mismo diario sobre qué pasará entonces con el dinero y si se usará para financiar a empresas de otros sectores afectadas por la crisis, el viceministro dijo que sí ayudarán a compañías que sean estratégicas para el país.

“Pero pusimos la condición de que tienen que reorganizarse porque, en caso de un préstamo, se tiene que garantizar su viabilidad, que el mercado vea que se puede salvar y que la plata no vaya a los accionistas, sino a la operación”, afirmó el funcionario.

Ante la noticia de que Avianca no necesitará el préstamo, ya surgieron varias voces para pedir que dicho dinero se use para aportar a entidades territoriales. El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, no desaprovechó la oportunidad y puso sobre la mesa un préstamo para su ciudad.

“Si Avianca no va a usar el crédito entregado por el Gobierno Nacional, bien lo pueden orientar a Entidades Territoriales como la Alcaldía de Cali quien tiene facultades para asumirlo y condiciones crediticias ideales, sin embargo lo queremos a baja tasa a largo plazo y periodo muerto”, señaló el funcionario caleño vía Twitter.

Este es el trino del alcalde de Cali:

Si Avianca no va a usar el crédito entregado por el Gbno Nacional, bien lo pueden orientar a Entidades Territoriales como la Alcaldía de Cali quien tiene facultades para asumirlo y condiciones crediticias ideales, sin embargo lo queremos a baja tasa a largo plazo y periodo muerto — Jorge Ivan Ospina (@JorgeIvanOspina) November 12, 2020

En las próximas horas se espera un pronunciamiento de la aerolínea.