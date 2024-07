Por: CENET

El holding de Avianca, Investment Vehicle 1 Limited, ha anunciado oficialmente su intención de presentar un borrador de declaración de registro en la Bolsa de Acciones de Nueva York, marcando un paso significativo hacia una oferta pública inicial (OPI) de sus acciones ordinarias en el mercado bursátil estadounidense.

El comunicado, citando fuentes del Grupo Avianca reportadas por la revista ‘Semana’, aclara que tanto la realización de la oferta como el momento exacto de la misma estarán sujetos a las condiciones del mercado, consideraciones estratégicas y la finalización del proceso de revisión por parte de la Comisión de Valores y Bolsa de EE. UU. (SEC, por sus siglas en inglés).

Es importante destacar que este anuncio no constituye una oferta pública en sí mismo. Según el documento emitido por Investment Vehicle 1 Limited, “Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni la solicitud de una oferta para comprar valores y no constituirá una oferta, solicitud o venta en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud u oferta de compra sea ilegal”.

El proceso de lanzamiento de una oferta pública inicial en Estados Unidos está regulado por la Ley de Valores de 1933, según enmendada, y otras normativas de valores aplicables. El comunicado se emite de conformidad con la Regla 135 de la Ley de Valores, que especifica las condiciones bajo las cuales puede realizarse la divulgación pública preliminar de una posible oferta.

Avianca, una de las aerolíneas más importantes de América Latina, busca expandir sus operaciones y atraer nuevos inversionistas en un contexto económico global dinámico. La decisión de proceder con la OPI dependerá de diversos factores, incluyendo las condiciones del mercado financiero y la respuesta regulatoria de la SEC.

El anuncio refleja el compromiso de Avianca de fortalecer su posición en el mercado internacional y aprovechar las oportunidades de financiamiento que ofrece la bolsa de valores más grande del mundo, posicionándose para un futuro de crecimiento estratégico y sostenido en la industria aeronáutica global.

