Cada vez más colombianos encuentran tentadora la idea de ir a Estados Unidos por un buen tiempo para trabajar, ahorrar y regresar al país con un capital para emprender o adquirir vivienda.

Ya sea con un empleo informal o formal, los colombianos hallan atractivo ganar en dólares por horas laboradas al día o mensualmente con uno o dos trabajos y sin miedo al éxito, migran.

Sin embargo, pueden hallar estafas para que puedan migrar seguros al no contar con la visa requerida, y por las cuales deben pagar altas sumas de dinero, ya sea por redes sociales o al hacer clic en una página fraudulenta.

Identifique la estafa con estos pasos

Para hallar empleo en Estados Unidos muchos colombianos, en medio de su afán por no perder un día más en el país, pueden caer en engaños que llegan por redes, y por eso es indispensable que revise la fuente de la cual le llega cada propuesta.

Nathalie Roa, abogada de inmigración y abogada principal de la firma U.S. Immigration and Beyond PLLC, en conversación con El Tiempo explicó que si no es una vacante que está en medios oficiales de empresas puede ser considerada fraude.

(Lea también: Empresa canadiense ofrece trabajo para agentes de call center; es presencial o remoto)

Otra señal que no se puede ignorar es cuando la empresa le ofrece beneficios llamativos como hospedaje, visas especializadas para durar 6 meses o más y salarios por encima del promedio.

Además, debe sospechar de la veracidad del empleo aún más si le llegan a brindar los tiquetes de ida a EE.UU. y vacaciones, pues las empresas norteamericanas no suelen correr con esos gastos.

De acuerdo con Roa, los cobros que les piden a los migrantes no se deben ignorar. Tenga en cuenta que si le solicitan pagar cierto porcentaje de dinero para quedarse con el puesto o para ayudarle a tramitar más rápido su visa o sus documentos migratorios se trata de una estafa.

(Vea también: Descubra cómo compartir sus viajes en redes sociales le puede abrir puertas laborales)

Hay casos dónde las empresas norteamericanas efectivamente están interesadas en el talento de colombianos y otros latinoamericanos, por lo que les hacen propuestas para que no estén en la virtualidad sino presencialmente en sus oficinas.

Por eso existen tipos de visas en las que el empleador es quien debe hacer el trámite y, por ende, cancelar el valor solicitado, y allí es necesario investigar sobre este trámite para evitar caer en una estafa.

Por otro lado, la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos recomienda hacer una búsqueda con el nombre de la empresa y la palabra estafa. Así podrá descubrir si existen denuncias contra esa compañía, o, por el contrario, es verídica y brinda empleo.