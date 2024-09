Por: CENET

Este cambio responde a una necesidad creciente de flexibilidad, movilidad, y conveniencia en el estilo de vida actual. Desde Metrocuadrado, plataforma del sector inmobiliario, se destacan varios beneficios significativos de vivir en arriendo que lo convierten en una opción atractiva para diferentes perfiles de personas y familias.

“El arriendo se ha convertido en una alternativa muy atractiva para quienes buscan flexibilidad, menores responsabilidades de mantenimiento y acceso a amenidades sin la carga de la propiedad. Vivir en arriendo significa adaptarse a las nuevas dinámicas de la vida moderna, donde la movilidad y la capacidad de respuesta a cambios son esenciales“, señala Sandra Villanueva, Gerente General de Metrocuadrado.

De acuerdo con Nicolás Delfino, Country Manager de PADS Inmobiliaria: “Colombia es un país de arrendadores”. Este es un dato que se ve reforzado por las estadísticas del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, que reveló que más del 40% de los hogares en el país viven en arriendo, un poco más del doble que el promedio en Latinoamérica.

Por otra parte, agregó que”(Colombia) también es un país de gente que quiere tener su techo propio” y, a pesar de las dificultades que se presentan al momento de, por ejemplo, ejercer un cierre financiero, “es un país en el cual todos los que arriendan quieren tener su vivienda”.

Ventajas de vivir en arriendo en Colombia

Tenga en cuenta estas 3 cosas al momento de arrendar vivienda en Colombia:

Flexibilidad y movilidad: una de las principales ventajas de vivir en arriendo es la flexibilidad que ofrece. Esta movilidad es ideal para quienes disfrutan de la libertad de cambiar de ambiente o necesitan trasladarse frecuentemente por motivos laborales.

Menores responsabilidades de mantenimiento: otro beneficio significativo es la reducción de costos asociados al mantenimiento y reparaciones. En la mayoría de los contratos de arriendo, es el propietario quien debe hacerse cargo de las reparaciones mayores y del mantenimiento general del inmueble.

Acceso a amenidades y servicios: los apartamentos en arriendo suelen formar parte de complejos residenciales que ofrecen diversas amenidades y servicios incluidos en el costo del alquiler y administración. Esto puede incluir acceso a gimnasios, piscinas, áreas sociales, seguridad las 24 horas y estacionamiento.

Además de estos beneficios, el aumento del arriendo va a ser proporcional año tras año, ya que el aumento máximo permitido es el del IPC, el cuál se relaciona con otras cifras importantes en el país, como el Salario Mínimo Mensual Legal Vigente. Por ejemplo, para este 2024, ambos aumentaron en un 9,28%.

Optar por vivir en un apartamento en arriendo ofrece una serie de ventajas considerables, desde la flexibilidad y movilidad hasta menores responsabilidades de mantenimiento y acceso a variadas amenidades. Esta opción se adapta especialmente bien a las necesidades de personas jóvenes, profesionales en movilidad y aquellos que buscan explorar diferentes áreas antes de comprometerse a la compra de una vivienda.

Comprar un inmueble para vivir en este país

“Comprar un inmueble para vivir significa adquirir un lugar que se ajuste a tus necesidades personales, familiares y de estilo de vida. Este tipo de compra se centra en encontrar un espacio donde puedas sentirte cómodo, seguro y feliz”, dijo Villanueva.

“Las características que se priorizan suelen incluir la ubicación, la proximidad a lugares de trabajo o estudio, la seguridad del área, y la disponibilidad de servicios y amenidades que mejoren la calidad de vida”, agregó Sandra Villanueva, Gerente General de Metrocuadrado.

De acuerdo con Nicolás Delfino, Colombia es un país que presenta varias regulaciones importantes a la hora de comprar vivienda, pero también ofrece varias oportunidades y facilidades para ello. “Eso es lo que ofrece el tema de los subsidios: permitirle al colombiano ingresos medios bajos, poder acceder a esa vivienda en sustitución del arriendo”.

Por ello, es importante también tener en cuenta que la compra de vivienda en Colombia está destinada para personas con todos los rangos de ingresos, y se trata de una inversión accesible y sostenible con el paso del tiempo.

Proporciona estabilidad y un sentido de pertenencia, ya que es un espacio que puedes personalizar a tu gusto y se convertirá en el hogar de tus sueños.

En términos financieros, comprar una casa elimina la incertidumbre asociada al arriendo, como incrementos anuales de renta y la necesidad de mudarse frecuentemente.

A largo plazo, ser propietario de una vivienda puede resultar en la acumulación de un mayor patrimonio a medida que pagas la hipoteca y la propiedad se aprecia en valor.

Una tercera opción: comprar vivienda para invertir

Adquirir una vivienda como inversión significa comprar un inmueble para generar ingresos o ganancias mediante su alquiler o reventa. Este tipo de compra se enfoca menos en las necesidades personales del comprador y más en el potencial de mercado de la vivienda.

De acuerdo con Nicolás Delfino, la inversión inmobiliaria no solo se trata de inversión tangible y, de cierta forma aspiracional, sino también una que ofrece grandes oportunidades de retorno de inversión. En palabras de Nicolás: “Fundamentalmente diríamos que la inversión en finca raíz, en ladrillos, es una inversión aspiracional, ¿Por qué? Porque casi que la puedes tocar. Un CDT, no lo tocas. Un fondo de inversión, no lo tocas. Las criptomonedas no las tocas. Y el ladrillo, lo puedes tocar, entonces eso da una sensación de seguridad por un lado.”

Esto, además, se suma al hecho de que se trata de una inversión con una importante proyección a futuro: “Como decía recién, desde el lado positivo, vemos la valorización: es decir, se compra algo que tiene un potencial de valorizarse después”, siempre y cuando se analice bien el tipo de activo que se termine comprando, según Nicolás.

En Colombia, la valorización predial se encuentra en un momento importante, pues lleva varios años manteniéndose en números positivos. En 2021, la valorización anual fue del 3,36%, en 2022 del 4,31% y, en 2023, del 4,51%, lo que demuestra el crecimiento constante del sector a pesar del decrecimiento en algunas ventas y lanzamientos del proyecto.

