El texto de la reforma pensional de Colombia sigue en estudio, pero algunas de sus ideas comienzan a ventilarse en la previa a su radicación.

El Gobierno Nacional presentará este articulado el próximo 16 de marzo ante el Congreso de la República.

Por lo tanto, este martes, la ministra de Trabajo, Gloría Inés Ramírez, anunció que dentro de la reforma pensional se buscará que por cada hijo que tenga una mujer se le dé un año de pensión.

Expertos han señalado que esto es positivo para generar una reforma pensional equitativa, sin embargo, advierten que podría generar un aumento en el costo fiscal.

“Es positiva la posibilidad de otorgar un bono pensional a aquellas personas que no lograron su pensión o reconocer un tiempo a madres que, precisamente, por estar a cargo de sus hijos y del hogar en ocupaciones no remuneradas, tuvieron que renunciar a la cotización formal y, por lo tanto, no han logrado su pensión”, dijo Alejandro Useche, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario.