Durante varios meses, almacenes Only funcionó de forma intermitente, es decir, no estaba con el 100 % de su operación. Sin embargo, gracias al fin de las cuarentenas sectorizadas en Bogotá, anunció el retorno de labores.

El negocio dará cumplimiento a lo establecido por la Alcaldía de la capital y solo abrirá entre miércoles y domingo, tal y como lo exige el decreto más reciente que rige entre los comerciantes de la ciudad.

“Almacenes Only les invita a visitar nuestros puntos de venta: miércoles a domingo, 9:00 a.m. a 7:30 p.m. Recordando el pico y cédula. Los esperamos”, dice la empresa en un avisó que circula a sus clientes en redes sociales.

Este negocio, de gran recordación por los bogotanos, fue uno de los miles que se vieron afectados por las medidas de cuarentena para frenar el contagio de COVID-19 en la ciudad. Incluso, tuvo que acudir a la venta por domicilios para mitigar en algo el impacto de la crisis.

Para quienes no lo conocen, hace poco se revelaron 6 cosas sobre la historia de Only que pocos conocen en Bogotá. Por ejemplo, que la empresa nació en 1954 y su fundador fue el señor José C. Rodriguez F., que llegó a Bogotá desterrado por la violencia que se vivía en el campo, y después de pasos breves por diferentes empleos, logró adquirir a crédito una maquinaria para la fabricación de camisas.

Only tiene más de 1.000 empleados y sus dueños han hecho todo lo posible por evitar despidos durante la época de crisis que vive el país.