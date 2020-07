green

Aunque la tienda de ropa lamentó los inconvenientes por no poder rebajar sus precios, el hombre señaló en la red social que no se le debería felicitar por su pésima gestión en digitalizar su comercio, mientras que otras compañías como Mercado Libre y Falabella ajustaron sus plataformas para cumplirles a los colombianos en el día sin IVA.

“¿Apología a seguir en el atraso? ¿No crecerían más y generarían más oportunidades con los fans que tienen? A ellos no se les perdona todo”, señaló el usuario en su perfil de Linkedin.

La ola de comentarios en contra del sujeto no se hizo esperar; de acuerdo con Karola Bernal, estas palabras solo muestran la falta de conocimiento del ecosistema del comercio electrónico y todo lo que conlleva a “tener un buen servicio”.

“Debemos aplaudir los pasos que dan marcas para digitalizarse. Todos aprenden paso a paso. No creo que tú, si creaste tu empresa, estuviera 100 % ok a la primera. Menos juzgar y más apoyo nacional”, indicó la usuaria.

El hombre se defendió ante este comentario y señaló que él también ha sido un comprador activo de las tradicionales tiendas, por lo que sería adecuado que al ser una marca que maneja “tan buenos precios”, deberían atender a sus usuarios optimizando un poco más la tecnología que ya existe.

Otras personas defendieron tajantemente a la tienda de ropa, argumentando que es una empresa colombiana de tradición que apoya la manufactura local y a pequeños productores nacionales que “si no fuera por Only se desaparecerían”; además, manifestaron que es odioso comparar a esta empresa con las grandes cadenas internacionales. “Se me hace fuera de lugar tu comentario y una falta de respeto con la marca”, añadió una usuaria.