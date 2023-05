El Ministerio de Hacienda ya confirmó que habrá un aumento en el costo de la gasolina, pero señaló que estaba haciendo la valoración para anunciar de cuánto será el alza.

Sin embargo, Morales y Victor Grosso, periodista de economía de la emisora, indicaron que el aumento sería de entre 400 y 600 pesos, teniendo en cuenta los incrementos de los últimos meses, en especial el de mayo, que fue el más alto en la historia.

El precio de la gasolina antes del aumento de junio es de 12.000 pesos, aunque hay ciudades en el país donde la gasolina es más barata.

El periodista estimó que, si continúan los aumentos de 600 pesos en el valor del combustible, el costo será entre 15.000 y 16.000 pesos por galón a final de año.

“Van a seguir subiendo mensualmente [el precio de la gasolina] y no se aterre, porque el problema no es este aumento, el problema es que no van a parar. Por lo menos a 15.000 pesos [va a llegar el precio del combustible]”