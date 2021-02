El estratega fue consultado por el tema en la conferencia previa al encuentro de este martes 9 de febrero frente al Getafe, válido por la liga española y en el que el conjunto ‘merengue’ será local.

“Lo importante es el día a día”, señaló inicialmente, aunque después recalcó que está “en el mismo barco de los dirigentes” y que cuenta con el “respaldo” de ellos.

Y agregó que aunque su contrato es hasta 2022, por ahora solo se enfoca en revertir la situación que vive el Real Madrid, que es tercero en la liga local, a 7 puntos del líder, Atlético de Madrid.

“Hay que aceptar cuando las cosas son difíciles, pero queremos cambiar esto porque tenemos un equipazo”, explicó.

Sin embargo, cuando le preguntaron si renunciaría, fue enfático: “No, ¿por qué voy a abandonar?, estoy haciendo lo que me gusta”.

Pero cuando le consultaron sobre si estaría la próxima temporada, Zinedine Zidane empezó a titubear.

“Para mí lo único es cada partido, eso es lo que me interesa. Y cómo no sé lo que va a pasar después, no veo más allá del partido de mañana… Ya veremos”, apuntó.