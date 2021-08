Julio, que sufrió una polémica decisión arbitral en contra en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988 (catalogada como robo por muchos), habló sobre algo que se podría definir como el accionar histórico de la Asociación Internacional de Boxeo (Aiba) y el boxeo de los Juegos Olímpicos.

Para ello, el magdalenense contó en W Radio cómo fue su experiencia personal en las justas de Seúl y cómo tiempo después se enteró que el resultado de su combate por las semifinales ya estaba dictado por los jueces.

“Antes que yo peleara con [el búlgaro Alexander] Hristov, ya habían dicho que yo no pasaba de esa ronda, que hasta ahí iba a llegar. Ya se habían reunido los jueces y habían dicho que yo no iba a llegar a la final. Todo me lo contó el entrenador mexicano”, confesó Julio, en diálogo con esa emisora.

Posteriormente, el exboxeador colombiano fue tajante y relató que históricamente en el boxeo de los Juegos Olímpicos se han dado episodios de amaño que, principalmente, están diseñados para beneficiar al anfitrión y así potenciar el valor de sus peleadores.

“Los medallistas olímpicos no lo son por ser los mejores, lo son porque el país al que representan es más poderoso. Colombia contra Japón no tenía oportunidad, porque allá se está haciendo el torneo y los jueces van a estar a favor de Japón. Yuberjen tenía que ganar ampliamente”, agregó Julio, en ese medio.

Una vez terminó el combate, Yuberjen Martínez habló con los medios y confesó que no entendía el veredicto y mucho menos cuál era la pelea que habían visto los jueces del boxeo en Tokio 2020.

“Me sentí vencedor, conecté los mejores golpes… No sé qué están viendo los jueces y me tocó perder a pesar de haber ganado. Esto acá no se acaba. No soy fácil… juzguen ustedes lo que pasó”, indicó Martínez, tras el polémico fallo que acabó con la ilusión de conseguir medallas en el boxeo olímpico para Colombia.