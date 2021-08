Con la discutida derrota, Martínez quedó fuera de Tokio 2020, con diploma olímpico, pero sin poder repetir medalla y sobre todo dejando la sensación de que debía ser el vencedor.

No fueron pocos los analistas deportivos que se manifestaron extrañados y contrariados por lo sucedido, como JJ Osorio, quien destacó que “Al japonés casi le piden ambulancia y lo dieron ganador ante Yuberjen”. Algunos no dudaron en hablar de “robo”:

No puede serrrrrrr que vieron los jueces! La pelea era de Yuberjen

Ganooooo @Yuberjen sin duda… No puede ser… Atraco, lo de siempre… O ustedes vieron ganador al japonés? Increíble… Jueces localistas… No tienen vergüenza… Y algunos defienden esto… Que fue legal el fallo… no jodas!!!

— Carlos Orduz (@orduzrubio) August 3, 2021