Yoreli Rincón volvió a la carga sobre el supuesto veto en la Selección Colombia Femenina a través de un trino en su cuenta de X, el cual, para muchos críticos y aficionados, responde a las palabras que usó Catalina Usme para referirse a dicha situación.

Y es que Usme, goleadora y líder de la ‘Tricolor’, aseguró en una entrevista que no es cierto que exista una censura de jugadoras en la Federación Colombiana de Fútbol, señalando que, para ella, es decisión del cuerpo técnico con base en el proceso que hay en la actualidad.

“’Yore’ hace rato no viene en el proceso. A los Olímpicos van 18 jugadoras y hemos tenido un proceso exitoso con las futbolistas que hay. Es un tema que ellos tienen que elegir y tendrán sus razones para hacerlo o no… Será la situación de muchas jugadoras y no solamente de ella, que estuvieron mucho tiempo en Selección y no regresaron”, indicó la ’11’ en el programa ‘Deportes sin tapujos’.

Justamente, después de esas declaraciones, Yoreli Rincón apareció en su cuenta de X con un trino que dice “empatía (y aplausos)” y hace referencia a la discusión sobre el presunto veto en la ‘Tricolor’.

Empatía 👏 — Yoreli Rincón 10 (@10yorelirincon) May 25, 2024

La publicación de la jugadora de Atlético Nacional causó un sinfín de reacciones entre fanáticos, quienes comentaron la situación y respaldaron a la otrora ’10’ de Colombia.

De hecho, una de las referentes del fútbol femenino que se pronunció fue Isabella Echeverri, quien, en tono de burla, reaccionó con emojis a las declaraciones de Catalina Usme.

