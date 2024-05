El pasado martes, 21 de mayo, la Selección Colombia Femenina dio a conocer la lista de convocados para los partidos amistosos contra Venezuela, de cara a los Juegos Olímpicos París 2024.

A raíz del anuncio, Yoreli Rincón escribió un trino en el que manifestó su inconformidad con la convocatoria, teniendo en cuenta que no la llamaron y estaba ilusionada con regresar la ‘Tricolor’.

“Se acabó. No lucho más”, fueron las palabras que usó la futbolista, quien regresó al país para jugar con Atlético Nacional y volver a aparecer en el radar el cuerpo técnico, que hoy en día dirige Ángel Marsiglia.

Catalina Usme habló de Yoreli Rincón y el supuesto veto en Selección Colombia

En el programa ‘Deportes sin tapujos’ entrevistaron a Catalina Usme, goleadora de la Selección Colombia y una de las capitanas del equipo, quien aterrizó a Yoreli Rincón sobre los supuestos vetos, asegurando que en la Federación no existen y que ninguna jugadora puede comprobar dicha situación.

“Eso es un tema que no nos compete a nosotras. Yo nunca he escuchado de temas de vetos en la Federación. Es un tema que hemos hablado muchas veces y realmente no nos compete”, dijo.

No obstante, la líder de la ‘Tricolor’ mencionó que Yoreli Rincón no hace parte del proceso desde hace muchos años, por lo que ya es cuestión técnica y estratégica.

“Yore’ hace rato no viene en el proceso. A los Olímpicos van 18 jugadoras y hemos tenido un proceso exitoso con las jugadoras que hay. Es un tema que ellos tienen que elegir y tendrán sus razones para hacerlo o no“, indicó.

Y añadió: “Vi el trino, pero será la situación de muchas jugadoras y no solamente de ella, que estuvieron mucho tiempo en Selección y no regresaron. Que no solo están acá en Colombia sino que están en el exterior”.

