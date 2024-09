Justo cuando estaba en uno de sus mejores momentos deportivos, en donde era figura con el Wolverhampton y había destacado con la Selección Colombia, el defensa de Turbo Yerson Mosquera se lesionó y estará varios meses fuera de las canchas.

En la última fecha de la Premier League, en la que el Wolverhampton se medía con el Aston Villa, el jugador de 24 años recibió un fuerte golpe en la rodilla que lo obligó a ser reemplazado de inmediato.

Desde ese momento se sabía que algo grave había pasado, pero igual estaba la fe en que solo fuera un susto no más.

Luego de que se le practicaron varias pruebas, el cuerpo médico del equipo inglés sacó un comunicado en el que se confirmó lo peor: lesiones en el ligamento colateral medial (LCM) y el ligamento cruzado anterior (LCA).

