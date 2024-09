Uno de los jugadores colombianos más importantes actualmente es, sin duda, Yerson Mosquera, el defensor del Wolverhampton que ha tenido un gran inicio de campaña, siendo clave para que su equipo consiga triunfos claves y por eso es que Néstor Lorenzo lo ha convocado a vestir la camiseta ‘Tricolor’.

(Ver también: Néstor Lorenzo respondió al ‘Kun’ Agüero luego de crítica por celebrar goles de Colombia)

De hecho, fue el autor de uno de los goles con los que Colombia venció a Argentina en la última fecha de Eliminatorias, por lo que todo indicaba que iba a competir duro por la titular con Dávinson Sánchez, Carlos Cuesta, Jhon Lucumí y hasta Yerry Mina.

Sin embargo, en la mañana de este sábado 21 de septiembre se presentó una situación que alarmó de gran manera al cuerpo técnico de su club y al entrenador de la Selección Colombia.

Lee También

Qué le pasó a Yerson Mosquera en la Premier League

Cuando transcurría el minuto 82 del compromiso, el colombiano tuvo un fuerte cruce con el jugador Ollie Watkins, llevándose la peor parte, pues su rodilla se vio comprometida y por eso tuvo que ser retirado en camilla del estadio.

¡ALARMAS ENCENDIDAS EN COLOMBIA! Tras este duro cruce con Morgan Rogers, Yerson Mosquera tuvo que abandonar el duelo ante Aston Villa en camilla sobre el final del partido. 📺 Mirá la #Premier por #DisneyPlus pic.twitter.com/xajSYSyGeY — SportsCenter (@SC_ESPN) September 21, 2024

Pese a que no hay un comunicado oficial acerca de la gravedad de la lesión del defensor colombiano, el técnico Gary O’Neil aseguró que las cosas no pintan bien y cuando el entrenador dice eso, es que las noticias no serán muy favorables.

“No hay información real, pero no pinta bien en este momento. Obviamente fue un gran golpe para nosotros en el juego, en primer lugar, y sería un gran golpe para nosotros perderlo por una cantidad significativa de tiempo en un área del campo en la que ya tenemos escasez. Estaba rindiendo a un nivel muy alto para nosotros en ese aspecto. No podemos permitirnos perderlo. Ojalá no sea tan malo como se teme, pero por el momento la cosa no pinta bien”, explicó el entrenador.

En caso de ser lesión de ligamentos, el jugador podría estar fuera de las canchas por hasta 8 meses, una situación que se espera evitar teniendo en cuenta el nivel que venía mostrando tanto en la Premier League como en la Selección Colombia.

(Ver también: Vélez, agrio con James Rodríguez y desempeño en Colombia: “Le gusta el ‘pechiche'”)

Cómo le ha ido a Yerson Mosquera esta temporada

Y es que Mosquera había disputado todos los partidos de la Liga Inglesa hasta este momento, siendo fundamental pese al complicado momento que vive su club, pues en los cinco compromisos disputados ha empatado 1 y perdido 4, por lo que marcha último de la tabla de posiciones.

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.