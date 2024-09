Por: Gol Caracol

En la pasada fecha de Eliminatorias Sudamericanas, Sergio ‘Kun’ Agüero dio unas polémicas declaraciones en las que cuestionaba a Néstor Lorenzo por su grito de gol en la victoria de Colombia 2-1 a Argentina.

(En contexto: “No se agranden”: ‘Kun’ Agüero, luego de Colombia-Argentina; ¿le tiró a Néstor Lorenzo?)

“¿A ustedes les parece bien que un entrenador argentino grite el gol de otro país? Es raro, ¿no? O sea, no lo hablo solo por Argentina vs. Colombia, pero digo, hay muchos entrenadores argentinos que dirigen en otros países, y gritar el gol de otro país es una sensación rara, ¿o no? Tampoco soy entrenador, eh. Es trabajo, obviamente, y uno tiene que hacer lo suyo, pero bueno, hay cosas que te dejan esa sensación rara”, fueron las palabras que el exjugador del Manchester City durante un ‘stream’.

Es así que este jueves, en el programa ‘Blog Deportivo’ de Blu Radio entrevistaron en exclusiva a Néstor Lorenzo y allí tuvo un espacio para hablar sobre las palabras que dijo su compatriota.

“Sí, lo escuché, pero no vale pena, yo nunca critico a lo que nos pasa. Él fue un gran jugador y es una gran persona, no lo escuché directamente a él, me lo dijeron y dije: no pasa nada, no vale la pena. Uno está con una presión muy grande, trabaja mucho y el post de la Copa América fue muy duro, porque empecé a recapitular lo que nos pasó como equipo”, dijo el técnico de la Selección Colombia.

El experimentado Lorenzo no quiso hablar más sobre las declaraciones de Agüero, que en su momento se volvieron tema de debate en las redes sociales, teniendo en cuenta que cada entrenador se debe a los intereses del plantel que dirige, más allá de la nacionalidad.

Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia por Eliminatorias

El próximo partido de la Selección Colombia en Eliminatorias será contra Bolivia el 10 de octubre, en el estadio municipal de El Alto. Luego, la ‘Tricolor’ recibirá en casa a la Selección de Chile.

