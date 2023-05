Este domingo 28 de octubre, Yerry Mina le puso punto final a su historia en Merseyside al disputar su último partido con la camiseta de Everton, club al que llegó hace cinco años.

El defensor colombiano, quien sufrió varias lesiones durante la temporada regular, se recuperó para la recta final de la Premier League y fue clave en la lucha por evitar el descenso, pues se mostró férreo en defensa y anotó el agónico empate contra el Wolverhampton (1-1) en la penúltima fecha.

Con Everton salvando la categoría, el nacido en Guachené (Cauca), a través de las redes sociales, se despidió de los ‘toffees’ y les dedicó unas emotivas palabras a los hinchas y el club por el tiempo compartido.

“Gracias, Dios, porque en los momentos tan difíciles que pasamos, pudimos ver tu amor y misericordia para con nosotros y nos enseñaste que tu nunca llegas ni antes ni después, sino en el momento justo. Tu mano nos sostendrá y en ti podemos descansar”, escribió en una publicación.

Pese a las críticas que recibió el central colombiano a lo largo de la temporada, los hinchas le agradecieron al defensor su tiempo con Everton, sobre todo, por la promesa que les hizo en enero de 2023, cuando los encaró y les dijo que iba a dar todo para evitar el descenso.

Aquel día, Mina les dijo a los aficionados que iba a “dejar la vida por el club”; un hecho que cumplió ya que Everton no se fue a la segunda categoría en un final de competencia de infarto.

Yerry Mina with Everton fans after the loss to Southampton today! 😳🔵 pic.twitter.com/ZjJlV2GIwG

— EuroFoot (@eurofootcom) January 14, 2023