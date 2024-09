Desde que Andrea Guerrero asumió como presidenta de Win Sports, el canal ha tenido varias actualizaciones que han sorprendido de gran manera a sus televidentes, pues se hizo un cambio de imagen, llegaron nuevos programas (como Inpulzivos), se transmiten diferentes torneos a parte de los del fútbol colombiano y mucho más.

Por desmanes, Win Sports suspendió la transmisión del Deportivo Cali; sigue la crisis

De hecho, muchas personas pudieron ver el Mundial Femenino Sub-20 por ese canal, además de los compromisos de la Liga Árabe en la que está el portugués Cristiano Ronaldo.

Sin embargo, la noticia que confirmó el canal en las últimas horas sí que le dará un salto de calidad a la marca, ya que por primera vez los suscriptores podrán ver fútbol europeo por este medio.

Win Sports transmitirá partidos del fútbol italiano

Según confirmó el canal a través de sus redes sociales, a partir de este martes 24 de septiembre Win Sports transmitirá los compromisos de la Copa Italiana y la Supercopa de Italia, dos torneos muy importantes que cuentan con algunos de los mejores equipos del mundo.

De hecho, el canal aseguró que estos partidos no se verán solamente por Win + Fútbol, que es el canal de la suscripción, sino también por su señal abierta, por lo que todo el mundo puede disfrutar de los compromisos del país europeo.

Cabe destacar que allí hay varios colombianos a los cuales seguir, como el caso de Juan Guillermo Cuadrado con el Atalanta, Duván Zapata con el Torino, Devis Vásquez con Empoli, Juan David Cabal con Juventus, Daniel Mosquera con el Hellas Verona, Jhon Janer Lucumí con Bologna y Yerry Mina con el Cagliari.

Es más, vale la pena recordar que la Copa de Italia se jugará a lo largo de toda la temporada, comenzando incluso con los partidos entre Lecce vs. Sassuolo, Cagliari vs. Cremonese y Torino vs. Empoli, los cuales se podrán ver desde este martes en el canal a partir de las 9:00 de la mañana.

Dimayor busca darle un giro (enorme) al fútbol colombiano; ¿perjudicará a los hinchas?

Cuánto cuesta la suscripción a Win Sports

Este canal tiene varios planes que pueden adquirir los televidentes, ya sea solo por un partido,mensual, semestral o incluso anual. Los costos son:

Por partido: 37.900 pesos.

37.900 pesos. Plan mensual: 35.900 pesos.

35.900 pesos. Plan 3 meses: 86.200 pesos.

86.200 pesos. Plan semestral: 179.500 pesos.

179.500 pesos. Plan anual: 359.000 pesos.

