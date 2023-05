Independiente Santa Fe sigue en la búsqueda de director técnico y todavía no define al sucesor de Harold Rivera. Lo cierto es que su presidente, Eduardo Méndez, está en Argentina haciendo entrevistas.

Han surgido varios nombres en el sonajero del cuadro ‘Cardenal’. Sin embargo, solo han sido rumores y suposiciones, pues Méndez aún no define quién será el que saque al León del difícil momento deportivo.

Este jueves habló Wilmer Cabrera con Caracol Radio, quien debutó como futbolista en Santa Fe en 1985 antes de fichar por el América de Cali. En el espacio radial le preguntaron si dirigiría al elenco bogotano y si se han comunicado con él.

“No, no he hablado con nadie de Santa Fe. Naturalmente si hay oportunidad de trabajar y hay interés por Wilmer Cabrera, las puertas están abiertas”, confesó el DT, quien se encuentra dirigiendo en Estados Unidos, más exactamente en la segunda división.

Tiene más de 15 años de carrera en Estados Unidos, donde se destaca el haber sido el primer hispano en dirigir una Selección de ese país. Lo hizo con la Sub-17 y Sub-18. Dentro de sus logros también está el campeonato que consiguió en 2019 como técnico del Houston Dynamo en la US Open Cup.

“No me puedo quejar, he tenido trabajo y he desarrollado mi trabajo y carrera aquí en Estados Unidos. Tuve la oportunidad de ser el primer hispano en dirigir una selección de Estados Unidos, para mí eso fue un honor y gran responsabilidad. Después llegué a la MLS, primero como asistente y luego como entrenador en jefe y he logrado ganar títulos. La US Open Cup, la primera vez que el Houston Dynamo lo hizo, también conseguí el Campeonato Canadiense con el Montreal Impact y clasificarlos para competir a nivel internacional. Ahora estoy con un equipo de segunda división, es mi tercer año y en los dos anteriores hemos logrado clasificar a las finales, eso ayuda. Pero siempre uno deseando mejorar, ganar, aprender y seguir trabajando”,