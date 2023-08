Tras la derrota por 1-0 de Nacional contra Millonarios, William Amaral explicó en la rueda de prensa qué pasa con Cristian Zapata, quien ha sido fuertemente criticado durante los últimos días.

El zaguero central llegó al cuadro verde como agente libre a principios del presente año y aunque, en los primeros partidos mostró algo de nivel, su rendimiento comenzó a bajar considerablemente, razón por la que la hinchada lo critica mucho actualmente.

Durante el compromiso contra Millonarios, el central ‘verdolaga’ se vio comprometido en varias jugadas, en especial, con una desconcentración al minuto 64, mientras le pasaban el balón en la zona de atrás, que por poco, le cuesta otro gol en contra a Nacional.

Frente a esta situación, a William Amaral se le preguntó en la rueda de prensa acerca del bajo nivel que está mostrando Cristian Zapata, a lo que el entrenador dio sus explicaciones y lo defendió.

“Es el líder de este grupo. Es un futbolista tremendo. Es un honor tenerlo. Es una de las personas que nos da bastante equilibrio. Es un jugadorazo. Nos ha pasado su experiencia y su conocimiento. Cristian está sobrecargado de los partidos; juega cada 72 horas. Eso no favorece la calidad del juego. Si uno no se puede recuperar, afecta el juego del equipo. Cristian es una gran persona y es un privilegio para Nacional tener a un futbolista de esta magnitud y nivel”, expresó William Amaral.

Además de sus palabras sobre uno de los líderes del equipo, el entrenador también elogió a su plantel, que se la tuvo que rebuscar en el campo de juego porque Aguirre fue expulsado.

“Este ha sido un gran partido, muy bueno y bien jugado por los dos equipos. Fue extremadamente estratégico, nosotros conseguimos dejar algunos espacios que Millonarios tiene por hábito ocuparlos y justo así lo hicieron, pero esto hace parte del juego, estamos hablando de un equipo consolidado con quizás uno de los mejores o el mejor entrenador de la liga. Ellos son un equipo fuerte, pero al final fue un partido muy igualado”, dijo el brasileño.

El entrenador de Nacional destacó: “Tras la expulsión, me gustó muchísimo el comportamiento del equipo, no me gusta el resultado, pero el equipo ha sacado su carácter y yo creo que es hubo un comportamiento espectacular”.