El actual atacante del DC United de Estados Unidos firmó por año y medio más un año opcional y llegará a Inglaterra cuando termine la temporada de la MLS, informó el Derby County.

El máximo goleador de la selección inglesa integrará en el cuerpo técnico del holandés Phillip Cocu y se encargará del desarrollo de los jóvenes jugadores salidos del centro de formación que progresan al primer equipo.

El artillero tenía contrato hasta finales de 2021 en Estados Unidos; sin embargo, hubo arreglo entre clubes para la liberación del delantero. Sin embargo, no fue publicada la suma que debió pagar el Derby.

That’s all from @WayneRooney and Phillip Cocu for now.

Keep an eye out for the first RamsTV interview with our latest signing soon! 👌#WR32 pic.twitter.com/wUqydwFjn4

— Derby County (@dcfcofficial) August 6, 2019