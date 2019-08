Landa, que estuvo 2 años en Movistar, sustituirá en su nueva formación a Vincenzo Nibali, italiano que irá al Trek-Segafredo, informó la agencia Efe.

Esta salida se une a la del colombiano Nairo Quintana, otro de los jefes de filas del elenco ‘telefónico’ y cuyo destino será el equipo Arkea-Samsic, que en 2020 se aliará con el Katusha-Alpecin para integrar el WorldTour.

En consecuencia, Movistar quedará con el experimentado Alejandro Valverde como único capo, ya que el ecuatoriano Richard Carapaz, reciente campeón del Giro de Italia, firmaría con el Ineos.

Acá, el anuncio del Bahrain-Merida:

📢 We're absolutely thrilled to announce that @MikelLandaMeana is joining our team!

Read more > https://t.co/UMAytiwPzO#RideAsOne pic.twitter.com/qMGPsDT9uS

