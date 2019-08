green

Carlos Antonio Vélez lanzó su comentario sin mencionar nombres propios, aunque dejó ver hacía quién se refería al usar como base de su ataque el concepto de César Augusto Londoño, comentarista que dijo en Caracol Radio que “4 partidos es muy poquito para sacar a un técnico”.

“Lo que parece increíble es que todavía existan, yo no sé si ingenuos o malintencionados, que propongan, como lo han propuesto, que en Santa Fe se debe continuar con el técnico actual [Patricio Camps] porque es muy poco tiempo y apenas ha dirigido 4 partiditos… ¿Qué tal si dirigiera 4 más?, Santa Fe ya estaría condenado al descenso”, apuntó Vélez inicialmente.

Y argumentó su concepto explicando que Camps tuvo más de 4 encuentros para demostrar sus capacidades, pues recibió varios refuerzos y tuvo amplio trabajo previo al inicio de la competencia.

“Olvidan estos señores que este personaje [Camps] fue contratado 2 meses antes de que comenzara el actual torneo… o sea que tuvo para montar un equipo 2 meses y más, una pretemporada muy larga en la que le trajeron de 11 a 14 jugadores, le entregaron lo que quería y deseaba… casi que le traen a Rodallega”, agregó.

Por último, se mostró satisfecho con que Camps, quien fue ayudante de José Pékerman en la Selección Colombia, no siga dirigiendo en el país: “¿Vamos a hablar de que no ha tenido tiempo?, ¿necesita otros 7 años, como en la época de la Selección? No, eso ya no”.

En audio, las palabras de Vélez (desde el minuto 17:23):