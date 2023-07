En un primer momento se habló de un desvanecimiento, un desmayo y hasta un desplome en medio del campo de entrenamiento de la Selección Colombia femenina, lo que causó pánico en los aficionados al fútbol en el país.

Las primeras imágenes que se vieron mostraban a los médicos colombianos corriendo hacia un corrillo de jugadoras para atender a Linda Caicedo, que no se alcanzaba a distinguir bien, pero se suponía que estaba en el suelo. Así lo describió la periodista Melissa Martínez de ESPN:

ALARMA EN LA SELECCIÓN COLOMBIA: desde la práctica, @MelisaMarArtuz informó en #SportsCenter la situación de Linda Caicedo. La actual jugadora de Real Madrid tuvo que ser atendida por los médicos. Según la información, sólo fue un susto.

Minutos después se dijo que todo parecía ser solo una falsa alarma pues la jugadora había conseguido recomponerse y reintegrarse al entrenamiento, pero las dudas persistían, pues no hubo una aclaración oficial sobre lo ocurrido.

Mientras tanto, la periodista Clara Támara, de Directv Sports, mostró el video que los periodistas estaban grabando en el momento en que todo ocurrió. Este por lo menos muestra que efectivamente no hubo un desplome como tal, aunque no se descarta que Caicedo hubiera perdido el sentido.

Y es que lo que se ve es que la jugadora trota alrededor del campo, pero en un momento baja el ritmo, se pone la mano en medio del pecho, a la altura del plexo solar. De inmediato se detiene, agachándose en un gesto de dolor, se sienta y se acuesta, mientras sus compañeras se le acercan a ver qué le ocurre, pidiendo ayuda.

En adelante solo se ve cómo la asisten, pero los videos se cortan pues el equipo de prensa de la Selección habría pedido a los periodistas que se retiraran, y después se habrían negado a dar más declaraciones al respecto.

Estas son las imágenes del momento del susto:

Un plano más abierto del momento tenso con Linda Caicedo en el

Un plano más abierto del momento tenso con Linda Caicedo en el

Entrenamiento de hoy 😳😬🙏 EXCLUSIVA @DIRECTVSportsCo

Aunque se dice que Linda volvió a entrenar, quedan dudas sobre por qué no hubo ninguna claridad respecto al episodio si en realidad no fue nada, o por qué no se le hicieron más exámenes a la futbolista si en realidad no se sabe qué pasó.