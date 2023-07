Por eso es que, después de que se hablara de un desmayo, un desplome o un desvanecimiento, la preocupación se mantiene, aunque ya hay indicios de que todo sería falsa alarma y en realidad estaría bien.

La periodista Clara Támara informó desde Australia que lo que ocurrió con Linda Caicedo fue que “se tomó el pecho, arrodillándose en el terreno”, momento en el que sus compañeras la rodearon mientras llegaban los médicos del cuerpo técnico.

“Se arrodilló, respiró profundo, se tomó el pecho y después se acostó”, contó la enviada del canal Directv Sports.

No obstante, la misma periodista añadió que luego se conocieron noticias alentadoras: “A la salida del estadio nos pudimos enterar que ya Linda está entrenando en completa normalidad”.

“No se desvaneció, no se desplomó, no hay que usar esas palabras, solo tuvo un dolor en el pecho”, explicó, reconociendo también que sí hubo algún malestar.

Tema Linda Caicedo en el entreno! NO SE DESPLOMÓ! Ya está entrenando incluso… pic.twitter.com/glME5QLveT — Clara Támara V (@ClaraTamaraV) July 27, 2023

El periodista José Alberto Ortiz también habría confirmado esa versión publicando una foto de ella de pie, supuestamente tomada después del episodio que causó inquietud. “Por fortuna no fue nada grave lo de Linda. Recibió atención y siguió la práctica normal”, informó.

Por fortuna no fue nada grave lo de Linda, recibió atención y siguió la práctica normal. Gracias a Dios. Seguimos siendo positivos. Aquí hay una foto de Linda, pos suceso. Todo está bien. Linda está bien. @Caracol_Cali pic.twitter.com/ZdnT1sd3EE — Jose Alberto Ortiz R (@joseperiodista) July 27, 2023

Minutos después, Directv Sports publicó un video aparentemente tomado desde ese mismo ángulo, que confirmaría el buen estado de salud de la estrella colombiana en el Mundial femenino.

¡CON NORMALIDAD! 🤩 🇨🇴 Linda Caicedo entrena a la par de sus compañeras. 📹 DSPORTS, en Australia pic.twitter.com/9EKsuBL3GJ — DSportsCo (@DIRECTVSportsCo) July 27, 2023

En redes incluso publicaron otro video, cuya hora de grabación se desconoce, pero que fue publicado hacia la misma hora del entrenamiento por Daniela Arias, también jugadora de la Selección Colombia. Ahí se ve a linda bailando en el camerino, sonriente y sin ningún problema para hacerlo. Sin embargo, la historia habría sido borrada, pues no aparece más en la cuenta de Instagram de Arias.

¿Qué pasa con la salud de Linda Caicedo?

Pese a que la jugadora parece haber vuelto a la actividad normalmente, de ser cierto que sí hubo un dolor en el pecho habría cierta ligereza en el cuerpo médico de la Selección Colombia al no tomar precauciones y someterla a exámenes más rigurosos para determinar qué ocurrió.

De no ser así, y si se trató solo de un problema menor, gástrico o emocional (¿ansiedad?), la Federación Colombiana de Fútbol comete un error al guardar silencio y no aclarar una situación que no solo preocupa en lo deportivo, sino por el bien de la misma futbolista.

Caicedo ya sufrió episodios similares en el pasado. En la última Copa América femenina incluso salió en ambulancia en una oportunidad, pero luego regresó por sus propios medios como si nada hubiera ocurrido.

La estrella del Real Madrid sufrió cáncer de ovario durante la pandemia de COVID-19 y se tuvo que someter a un duro tratamiento que afortunadamente le ayudó a superar la enfermedad.