Segundos de pánico se vivieron en el estadio Allianz Arena de Múnich, minutos antes de que empezara el partido entre Francia y Alemania por la primera fecha de la Eurocopa.

Un activista de la ONG ambientalista Greenpeace ingresó desde la parte superior del estadio en un paracaídas, con tan mala suerte que se enredó con las cuerdas de la denominada ‘spidercam’, la cámara que permite tener planos atractivos en las transmisiones de televisión.

Luego de que su recorrido se viera afectado por el percance con las cuerdas, el paracaidista empezó un descenso vertiginoso en el que por poco se estrella contra una de las tribunas del estadio. El sujeto pasó a un par de metros de distancia de varios asientos y por poco provoca una tragedia de dimensiones mayúsculas.

Segundos después de salvarse de chocar contra los asientos, el paracaidista tuvo tiempo y espacio para aterrizar en la gramilla del estadio, ante la mirada expectante y todavía temerosa de muchos de los presentes en el estadio alemán.

La particular situación quedó registrada en un par de videos que se compartieron rápidamente en las redes sociales y por estas horas se están viralizando, con comentarios de asombro por el hecho de que este tipo de cosas sucedan en un evento de primer nivel como la Eurocopa.

Francia le gana parcialmente a Alemania, gracias a un autogol de Mats Hummels, y comienza con pie derecho el torneo en el que es el máximo favorito para quedarse con el título, teniendo en cuenta que es el reciente campeón mundial y tiene la que para muchos es la mejor nómina del certamen.

Estos son un par de videos que se conocieron del altercado que tuvo el paracaidista que irrumpió en la previa del partido:

A Greenpeace activist lands at Arena Munich with a parachute prior to the UEFA EURO 2020 group F preliminary round soccer match between France and Germany in Munich 😂 pic.twitter.com/UBlvQgIvuo

— EURO 2020 (@UEFA_Euro_2021) June 15, 2021