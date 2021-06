Ese medio añadió que se hará una investigación para determinar en qué circunstancias se dio la caída del aficionado de la selección local que ganó 1-0 en su debut de la Eurocopa ante la subcampeona del mundo, Croacia. (Vea también: Christian Eriksen sigue recuperándose y manda mensaje a sus compañeros de Selección).

Este fue el primer juego de Inglaterra con fanáticos permitidos en Wembley desde noviembre de 2019. Allí, unas 18.000 personas hicieron presencia para ver el arranque de los ‘Three Lions’ en la Eurocopa que se juega a través de todo el continente, pero cuya fase final se hará en Londres.

La UEFA, que añadió que investigará por aparte el incidente del hincha inglés, aseguró en su momento que espera aumentar la cantidad de espectadores permitidos dentro del estadio, con 90.000 sillas, antes de la final del 11 de julio.

Este es el reporte de un periodista de la agencia de noticias AP:

Concerning news from Wembley. A fan fell in the stands shortly after kickoff and is now in hospital in what Wembley officials call "a serious condition.”

— Rob Harris (@RobHarris) June 13, 2021