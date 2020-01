Faustino Asprilla compartió la noticia en unos videos que publicó en la sección de historias de su cuenta de Instagram. Lo llamativo es que la semana pasada, el popular ‘Tino’ también les contó a sus seguidores en esa red social que a su casa le llegó una multa por conducir a 64 kilómetros por hora por una avenida de Cartago en la que el límite de velocidad era de 50 kilómetros por hora.

En esta ocasión, Asprilla iba manejando su Mercedes-Benz convertible acompañado por un amigo y fue multado luego de ser detenido en un retén instalado en una de las carreteras del departamento.

“Otra multa. Voy a vender este carro o si no me voy a quebrar con las multas de este pueblo. No, no no”, comentó el exdelantero de la Selección Colombia en la parte inicial de su publicación. Acto seguido, Asprilla bromeó con su amigo y le dijo: “Negro, esta sí la paga usted porque dos multas seguidas, las güevas. Y en enero, no hay bolsillo que aguante”.

Por la multa que le impusieron la semana pasada producto de las cámaras que controlan la velocidad de los conductores, Asprilla se molestó bastante con las autoridades de Cartago. Esta vez, el ‘Tino’ asumió el comparendo con el buen humor que lo caracteriza.

Este fue el video con el que el exfutbolista les mostró a sus seguidores en Instagram que fue multado mientras manejaba su auto: