Faustino Asprilla usó esa red social para anunciarles a sus seguidores que ya estaba abierta ‘Carnes Santino’. “Generando empresa y empleo. Próximamente también tendremos domicilios”, expresó el reconocido exfutbolista.

Sin embargo, en la parte final de su publicación, el popular ‘Tino’ envió una indirecta al grupo de usuarios de Twitter que en los últimos meses se ha manifestado en contra del empresario Mario Hernández y del Grupo Aval.

“Ojalá no me la quiebren los activistas como hicieron con el Grupo Aval y Mario Hernández”, concluyó Asprilla junto a un emoticón de una cara riéndose. Por ese último mensaje, al exgoleador de la Selección Colombia le llegaron críticas en los comentarios del tuit, a los que él no respondió.

El ‘Tino’ también se volvió a referir a un tema ideológico al que ha hecho referencia insistentemente desde hace meses: el capitalismo y el comunismo. “Como buen capitalista nos gusta hacer uso de las ‘apps'”, añadió el vallecaucano al hacer referencia a las aplicaciones en las que se podrán solicitar domicilios de su carnicería.