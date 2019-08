green

El multicampeón José Mourinho dejó de ser técnico de los ‘red devils’ en diciembre de 2018 y desde entonces, a pesar de que lo han relacionado con diferentes clubes para que los dirija, no ha firmado con ninguno, pero dejó claro que quiere volver a entrenar lo más pronto posible.

Este sábado se hizo viral en redes sociales una entrevista del DT portugués en donde se le ve como nunca antes: soltando algunas lágrimas de tristeza, algo raro en él, pues es conocido más que todo por su arrogancia al declarar.

Mourinho no se ha alejado del fútbol, pues desde hace unos meses es comentarista y analista en la cadena inglesa Sky Sports para la Premier League. Sin embargo, dejó claro que necesita volver a entrenar lo más pronto posible.

“Desde el momento en que comencé en el fútbol profesional, tuve un clic. Desde entonces y hasta ahora han pasado cosas serias. Sin parar. Y ahora que ha parado, en lugar de disfrutarlo, realmente no puedo. Lo echo de menos“, confesó a La Gazzetta dello Sport mientras intentaba contener las lágrimas.

“Extraño el fútbol, la adrenalina, el campo, mi trabajo. El fútbol es fútbol”, añadió el técnico con 25 títulos, 4 de ellos internacionales, en su palmarés.

‘Mou’ también declaró que se está preparando para cualquier reto que pueda llegar: “Estoy estudiando alemán. No sabía este idioma. Hablo inglés, español, portugués, francés e italiano. No excluyo nada, ni siquiera Alemania“, concluyó desvelando que no cierra las puertas a entrenar en la liga alemana.

