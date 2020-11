green

Este momento histórico lo recuerdan varios medios en sus homenajes por la muerte de Maradona, y en redes sociales no olvidan que el considerado, por muchos, mejor jugador del mundo, estuvo de visita en Bogotá en abril de 2015 para jugar un partido por la paz de Colombia.

En aquella ocasión, Maradona marcó el gol de la victoria gracias a un penal que le pitaron al final del partido, aunque en la narración del video que hizo la Agencia EFE quedó estipulado que fue “un piscinazo en el área que el propio astro lanzó”.

Pero lo importante no era el penal sino que Diego Maradona había anotado un gol por la paz, pues el ya retirado jugador deleitó a los espectadores mundiales con esa magia y dominio de balón que siempre lo caracterizaron.

“En una cancha nunca podía tener paz, me pegaban mucho. Este va ser mi primer acto de paz en una cancha de fútbol”, comentó Maradona aquel día histórico.

El exjugador también dejó un gesto de reconciliación para el país y un mensaje para los jóvenes, y fue que nunca cayeran en las drogas y que lucharan por sus sueños pese a las adversidades de la vida.

“En mi familia éramos muchos y pasábamos muchas necesidades, la comida no era suficiente. Le dije a mi padre: ‘Algún día voy a ser alguien y no me voy a olvidar que dormí con el estómago vacío’. Haría cualquier cosa para que los chicos que sufren de necesidades coman. Por eso mi mensaje es que nunca irrespeten a su familia, nunca”, expresó.

Este fue el gol que marcó Maradona en Bogotá.

Maradona y su momento de agresividad en Bogotá

Pero Maradona, por un momento, se olvidó de las palabras y los mensajes de paz y protagonizó una escena de agresividad que le dio la vuelta al mundo, ya que al final del partido insultó a varias personas, golpeó a un camarógrafo, pateó a una persona de seguridad y empujó a dos niños que se abalanzaron hacia él para abrazarlo.

“Eso no es más que una situación sumada a otras, y que pensaríamos que podría corresponder a un tipo de trastorno”, explicó, en ese momento, el presidente de la Sociedad Latinoamericana de Siquiatría, Rodrigo Córdoba, en entrevista con Univisión.

Eso sí, hay que decir, Maradona dio la cara después de este bochornoso momento y se disculpó con las personas y los niños a los que agredió, pues lo importante era el mensaje de reconciliación por la paz.