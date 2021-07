Fredy Guarín, que no pudo terminar la Liga BetPlay 2021-I por problemas personales, continúa alejado de los terrenos de juego y su futuro profesional todavía no está definido. No obstante, el mediocampista visito este fin de semana Cartagena.

Captan a Fredy Guarín montando cicla con su novia en Cartagena

En un video, compartido en Instagram por el programa ‘Lo sé Todo’ (Canal Uno), se puede observar al exjugador de la Selección Colombia paseando en bicicleta por las calles del centro histórico de la ciudad junto a Pauleth Pastrana, su actual pareja.

Pese a que había diferentes rumores sobre su relación sentimental desde hace meses, el futbolista confirmó durante la celebración de su último cumpleaños el noviazgo con la veterinaria, que dicen tiene un parecido físico a Sara Uribe.

Lee También

El boyacense, de igual manera, aprovechó el paseo en bicicleta por la heroica para compartir con algunos de sus seguidores. Las imágenes publicadas por el espacio televisivo también muestran cómo Guarín se tomó varias fotografías con los fanáticos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lo Sé Todo Colombia (@losetodocol)

Guarín envía mensaje a hinchas de Millonarios

“Es mejor estar bien para dar el 100 %, eso es fundamental para mí. En el momento que sentí que no estaba al 100, tomé la decisión de alejarme. Soy hincha y tengo los huevos bien puestos. Voy a hacerle fuerza a mi equipo desde afuera, como lo hice toda mi vida”, manifestó.

El mediocampista reapareció el sábado pasado en sus redes sociales y acabo con las diferentes especulaciones sobre su continuidad en el equipo bogotano. Además, les dedicó unas palabras a toda la hinchada de Millonarios.