La mujer, cuyo padre murió en ese centro hospitalario recientemente, publicó un video en el que se ve varios cuerpos puestos en camillas, al aire libre y apenas cubiertos por sábanas.

Son varios puntos los que menciona Luisa Lezama, y uno de ellos es la negligencia de la clínica Madre Bernarda para determinar si su padre murió contagiado con COVID-19.

La denunciante lamenta que los resultados de la prueba no lleguen a tiempo pues no la familia no ha podido determinar la forma en que despedirá a Lezama; si con un velorio o siguiendo los protocolos que deben cumplir los fallecidos por el virus.

Cadáveres, al aire en clínica de Cartagena

En el video que publicó Luisa Lezama, ella agrega un tinte adicional a la denuncia. Expone que hay varios cuerpos al aire libre en múltiples puntos del centro asistencial.

“No hay ningún protocolo de seguridad. No hay un cuarto frío y ellos dicen que no están obligados a tenerlos”, sentenció.

Cuando mencionó esa irregularidad, hizo un paneo por el lugar y dejó ver cómo había varias camillas con los restos. Fácilmente se podía tener contacto con los cuerpos.

Además, si bien su padre no estaba en los corredores de la clínica, también denunció anomalías con el trato que recibió su cuerpo.

“Mi papá está aquí desde ayer a las 3:00 de la tarde. Supuestamente, está con aire acondicionado, pero no está funcionando, está prendido un abanico”.

Acá, la denuncia que fue difundida en redes: