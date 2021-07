Fredy Guarín, que no pudo terminar la Liga BetPlay 2021-I por problemas personales, habló por primera vez de su salida de Millonarios en una transmisión en vivo desde su cuenta oficial de Instagram.

“Soy hincha a morir del club. En su momento voy a hablar y les voy a comentar las situaciones que me llevaron a terminar el contrato con Millonarios, son personales. El equipo no tiene nada que ver”, precisó.

El volante, igualmente, aprovechó el momento para enviarle un mensaje a la hinchada del conjunto bogotano. Además, les dedicó unas palabras a todas las personas que lo han criticado en los últimos meses.

“Es mejor estar bien para dar el 100 %, eso es fundamental para mí. En el momento que sentí que no estaba al 100, tomé la decisión de alejarme. Soy hincha y tengo los huevos bien puestos. Voy a hacerle fuerza a mi equipo desde afuera, como lo hice toda mi vida”, agregó.

Aunque no entregó mayores detalles, el exjugador de la Selección Colombia pidió que no se metan más en su vida personal y despejo algunos rumores sobre su supuesto consumo de sustancias psicoactivas.

