Fredy Guarín hizo un video en directo a través de su cuenta de Instagram y allí habló, al indicar que si algo que él tiene es sinceridad y los fanáticos la merecen

El nacido en Puerto Boyacá tiene más de 2,1 millones de seguidores en esa red social, en la que su última aparición había sido en otro ‘live’ el pasado 2 de julio.

El futbolista de 35 años, que celebró con parranda vallenata su reciente cumpleaños, se refirió a su caso desde Cartagena, donde está con su novia Pauleth Pastrana.

“En su momento voy a hablar y les voy a comentar situaciones que me llevaron a terminar el contrato con Millos por situaciones personales” , afirmó.

“Soy hincha a morir, vi los partidos y acompañé a la ‘banda'”, reconoció acerca del seguimiento que le hizo al equipo en su disputa por el título del fútbol colombiano. “Hay muchas especulaciones”, añadió.

El jugador, que tiene múltiples negocios personales, advirtió que su intención siempre es estar bien y mejor para darle el 100 por ciento. “En el momento que sentí que no estaba al 100, por eso fue que tomé la decisión”, dijo.

Guarín manifestó que disfruta mucho de su actualidad, en la que puede disfrutar del tiempo libre como el que vive con su pareja en su presencia en Cartagena.

Este es un fragmento del video que hizo el jugador a través de su Instagram y que un usuario publicó en su cuenta de Twitter:

