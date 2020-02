green

Las actitudes del reconocido exboxeador con sus seguidores nunca han sido las mejores. El fin de semana de Super Bowl una mujer lo acusó de agresión y ahora una mexicana hace lo mismo al publicar el video donde la rechaza.

Cómo se ve en las imágenes que se hicieron virales en redes sociales, ella lo busca para pedirle una foto, mientras alguien más la graba. Pero la reacción del excéntrico exdeportista no fue la que esperaba.

Se volvió y con muy mala mirada, dijo: “¿Qué están haciendo? quítense de mi vista“. De inmediato, sus guardaespaldas actuaron y agredieron a la mexicana que le pidió la foto y le botaron el celular al piso a quien grababa.

De acuerdo con Infobae, la mujer, a la cual no identificó ese medio, publicó el video en su cuenta de Instagram y condenó la actitud de Mayweather.

“No todo lo que pasa en Las Vegas debe quedarse ahí. No es que seamos fanáticos de él, solo intentábamos tomarnos una foto con él, y así reaccionó. Nunca pensé que sería tan asqueroso. Pal’ que quiere tomarse fotos con este vato, piénselo dos veces. No es como que soy su fan, pero tampoco pensé que fuera tan culero”, escribió la mujer, citada por ese portal.

Este es el video donde el exboxeador rechazó a una mujer que le pedía una foto: