Un oscuro panorama para dos representantes del fútbol colombiano hizo la vidente en unas predicciones compartidas en Kienyke. La mujer expresó unas recomendaciones para James y puso en duda que la Selección juegue el Mundial.

Vidente le hace recomendaciones a James Rodríguez

Desde que hizo fuertes declaraciones antes de la Copa América, el futbolista ha sido muy cuestionado por su actitud y algunos no tomaron sus palabras como una defensa sino un ataque al actual proceso de la Selección Colombia.

Aunque los rumores sobre una posible salida del Everton se han calmado, la posibilidad aún está ahí, latente, y todo sería por una supuesta mala relación de él con Rafa Benítez, el nuevo entrenador del club.

Por todo esto, la vidente Lilian Estrada expresó que “antes de dos años ya no va a ser James, porque las piernas ya no le van a dar para más y me duele pensar así“.

Pero ahí no paró el turbio futuro que tiene sobre el 10 de la Selección Colombia, quien tendría una nueva novia. Así como hace poco hablaron que tendría un tercer hijo, esta vez criticaron su actitud.

“Yo lo quiero mucho, pero ha venido de capa caída porque se ha vuelto muy rebelde; a James le digo que tenga humildad, a James le digo que no se le suba la plata a la cabeza”, dijo.

De hecho, hace poco Freddy Rincón hizo un comentario similar hablando del “ego” que tiene para ponerse como uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol colombiano.

La Selección Colombia no clasificaría al Mundial de Catar 2022

La misma mujer puso en duda la presencia de la ‘Tricolor’ en la próxima gran cita del fútbol, que se jugará en un años y cuatro meses.

Actualmente, Colombia está bien ubicada en la tabla de posiciones, pero Lilian Estrada no cree que pueda mantener ese puesto, razón por la que no estaría en Catar.