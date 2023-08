Desde finales de junio, Víctor Aristizábal mostró que fue sometido a una operación en su columna y estuvo casi dos meses fuera del programa de televisión de ESPN en el que participa casi todas las tardes.

Este lunes 14 de agosto volvió y dijo: “Espero que me hayan extrañado”, a lo que el resto de sus compañeros respondió afirmativamente. El exfutbolista ya parece estar bien de salud, o al menos estuvo frente a la pantalla debatiendo sin problema.

Además de su saludo, él compartió la tradicional frase motivacional y dio un contexto de lo que ha pasado. “Yo creo que la gente ya sabía que no había podido estar con ustedes por motivos de salud —dijo—. Ya la gente me preguntaba, me escribía, se preocupaba por mí. Aprovechemos ese momento que pasé por dos meses, pero bueno, ahí vamos, y ya descubrí que la gran riqueza universal es la salud, cuídenla”.