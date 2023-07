Emiliano Pinsón, reconocido periodista deportivo argentino que trabajó en los principales canales especializados, se hizo conocido a nivel internacional por sus cubrimientos en partidos internacionales haciendo campo de juego y comentando. Pero su participación en el programa ‘Fútbol para todos’ del antiguo Fox Sports Argentina, lo llevó a estar en las pantallas de los futboleros día a día.

Al presentarse los cambios en los mecionados canales argentinos, la unificación de ESPN y Fox Sports, además de los cambios en la programación, Pinsón empezó a trabajar en más programas de canales locales en su país y por eso se había perdido su rastro. Sin embargo, en julio de 2023, dio una serie de entrevistas en las que reveló que sufre del mál de Parkinson y contó detalles de su vida actual.

Y fue por medio de un video que se volvió viral, hecho por la Fundación Iberoamericana de Salud Pública (FISP), que su caso se difundió y muchos reaccionaron con pesar ante esta noticia. Recordando los comentarios del gaucho y sus participaciones en el recordado fútbol-tenis junto a Fernando Carlos, Germán Paoloski, Sebastián ‘Pollo’ Vignolo, Walter ‘el Sapito’ Queijeiro y Gustavo López.

Emiliano Pinsón confiesa que tiene párkinson y lo que viene en su vida

“Me apareció párkinson, insospechado. Sinceramente, pensé tener estrés”, se escucha en parte de su testimonio y siguió con la forma de descubrir este mal, que afecta la movilidad, motricidad, masa muscular y control de muchas funciones del cuerpo:

“Empecé a hablar con la doctora, me dice: ‘Te pasa esto, estoy y esto’. Me dio 40 o 30 síntomas, de los cuales tenía 25 y me dice: ‘Tenés’ párkinson”.

Y aunque él pensaba que podía ser algo llevadero, que se podía tratar con cuidados y su voluntad de mejorar, confiesa que la respuesta desde la medicina no fue alentadora: “La frase que más me dolió en ese momento, yo venía muy entusiasmado para la pelea y digo: ‘Cuando vuelva a ser el de antes’. Y me dice: ‘Pará, el Emiliano de antes, no está más, no existe'”.

Sin embargo, con la seguridad que le da haber pasado por medios y habiendo afrontado escenarios difíciles, en estadios y transmisiones de gran importancia, Emiliano dijo: “Yo tengo esto y lo tengo que afrontar, por supuesto, con dolor y hay momentos en los que me siento mal, hay momentos en los que no puedo caminar y me jode”.

Y debido a la situación y el diagnóstico que le dieron, el mismo periodista habló del cambio al afrontar su vida y lo que empezó a pensar desde el momento del diagnóstico:

“Me empezaron a importar muy poco las cosas que antes me importaban más. Tengo 51 [años], me quedan 15, ponele. ¿Qué me gusta hacer? ¿Viajar? ¡Vamos a viajar!”.

Y con un mensaje ejemplar, que puede ser motivador para los que pasan por dificultades y situaciones complicadas, Emiliano Pinsón dijo en la entrevista para la FISP: “Valoro mucho la vida, quiero disfrutarla, disfrutar lo que me queda, valorar esas cosas tontas, al amigo, estar con tu amigo. Disfrutar ese momento, estar con alguien”.

¿Qué es el Párkinson y cómo se manifiesta?

Según reporta un artículo del diario El Colombiano, el temblor, la rigidez y la lentitud, son los principales síntomas que se han presentado en las personas que son diagnosticadas con esta enfermedad en el país. Además, se indica en la misma nota que había más de 220.000 personas diagnosticadas en el primer cuatrimestre del año y que es la segunda enfermedad neurodegenerativa con más frecuencia después del alzhéimer, según la Universidad Nacional de Colombia.

Sobre las causas, el mismo estudio indica lo siguiente, desencadenando un fuerte daño a la motricidad en todas las tareas de la vida diaria: