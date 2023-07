Este miércoles 26 de julio, se confirmó un nuevo movimiento en los medios de comunicación, esta vez, por cuenta de un periodista de Espn y Caracol Radio que asumirá las riendas de uno de los portales deportivos más importantes del país.

Se trata de Steven Arce, quien es el conductor del programa radial de Caracol Radio ‘el Alargue’ y también panelista de ESPN en el espacio llamado F360 Colombia.

A través de sus redes sociales, Arce, oriundo del Valle del Cauca, anunció que será el nuevo director de As Colombia, uno de los medios deportivos con mayor reconocimiento en el país.

“La compañía me ha encomendado una responsabilidad más que grande y especial. La de dirigir una marca tan importante y relevante en el mundo como el Dario AS para Colombia. Es un reto que me emociona y me llena de energía asumir, para darles a los colombianos la información y los personajes de los que quieren saber en el mundo del deporte”, dijo el comunicador.

Y es que cabe recordar que el diario As pertenece al grupo Prisa del cual también hace parte Caracol Radio, por lo que dicho movimiento no es del todo extraño.

Así las cosas, el periodista reemplazará en la dirección del portal a Sarah Castro Lizarazo, quien durante 8 años estuvo al frente del sitio web.