César Augusto Londoño es uno de los periodistas con mayor reconocimiento en el país, pues su larga trayectoria en medios nacionales, cubriendo eventos deportivos, lo catalogan como uno de los expertos en la materia, pese a tener uno que otro detractor.

Sin embargo, al comunicador que nació en Caldas también lo identifican porque se conserva muy bien, teniendo en cuenta que es un hombre mayor de 60 años; de hecho, en varias oportunidades ha sido centro de la noticia por su buen semblante y su actual pareja, que es profesora de yoga y empresaria ‘fitness’.

César Augusto Londoño y el secreto de la ‘eterna juventud’

Justamente, para referirse al tema, César Augusto Londoño estuvo como invitado en la emisora Tropicana y allí contó cuál es el secreto de la ‘eterna juventud.

Según explicó el periodista que actualmente trabaja en Caracol Radio, el truco está en comer bien, hacer ejercicio y eliminar los malos pensamientos.

“La felicidad. Si uno es feliz, si uno come bien, si uno hace ejercicio y no piensa pendejadas y tonterías, pues está bien. He comido bien, muy bien”, precisó el comunicador.

Incluso, el caldense recalcó que se siente ‘peladito’, ya que goza de buena salud, estado físico y espiritualidad.

“Lo importante no es como uno se vea, sino como uno se siente. Yo me siento peladito, físicamente me siento bien, mentalmente me siento bien, sentimentalmente estoy a la perfección y espiritualmente estoy ‘full’. Qué más le puedo pedir a la vida”, concluyó.